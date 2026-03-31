ಪಂಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಚನೆ: ಸಂತಸ

ನರಗುಂದ: 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇರು ಕವಿ, ಪಂಪನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂತಸ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೈರನಹಟ್ಟಿ-ಶಿರೋಳ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಲಿಂ.ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ ಕನಸನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನನಸು ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಜಾತಿ ಸಂಕೋಲೆಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ನೀಡಿದ ಆದಿಕವಿ ಪಂಪರ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಂಪನ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಸರ್ವರೂ ಒಂದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ಪಂಪನ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>