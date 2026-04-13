ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠ: ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ ಉಚ್ಛಾಟನೆ– ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳ ಬೆಂಬಲಿಗರು !

ಹರಿಹರದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಗುರುಪೀಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುಖಂಡರು ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಳ ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತಿಕ್ಕಾಟ ಸೋಮವಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾಸ ಯೋಗ ಪೀಠ ತ್ಯಜಿಸದ ವಿಚಾರದಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಠದ ಹೊರಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು 'ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ಭಾರಿ ಹೈಡ್ರಾಮವೂ ನಡೆದಿದೆ.