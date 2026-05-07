ಪಂಢರಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹4150.46 ಕೋಟಿ

ಸೋಲಾಪುರ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಢರಪುರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಹಾಯೋಜನೆ ಶಿಖರ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ₹4150.46 ಕೋಟಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಂಢರಪುರವು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮೀಯರ ಭಕ್ತಿಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ 50 ವರ್ಷಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ 30 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಂಢರಪುರವು ರಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಷಾಢಿ, ಕಾರ್ತಿಕ, ಚೈತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಘ ವಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಾರಕರಿಗಳು ಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ-ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ, ರಸ್ತೆ, ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಂಢರಪುರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಹಾಗೂ ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೊಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್. ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಠಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ-ಸಂವರ್ಧನೆ, ಬಾಧಿತರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಾಗೂ ವಾರಕರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ₹735.80 ಕೋಟಿಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಾಗೆಯೇ ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನದಿ ಘಾಟ್ಗಳ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ, ವಾಹನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ, ನಗರ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ₹1387.91 ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಹೊರತು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ವೆಚ್ಚ, ಬಾಧಿತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ₹2026.75 ಕೋಟಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು ₹4150.46 ಕೋಟಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಹಾಯೋಜನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್ ಅವರು ಶಿಖರ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಅಜಿತ ಪವಾರ, ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಗಣೇಶ ನಾಯಕ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಸೊಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಜಯಕುಮಾರ ಗೋರೆ, ಶಾಸಕ ಸಮಾಧಾನ ಅವತಾಡೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ ಅಗ್ರವಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>