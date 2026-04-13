ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಪಿಯು ಕಡ್ಡಾಯ: ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆಕ್ಷೇಪ

ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹಿರೇಮಳಲಿ
Published : 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:39 IST
ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಪಿಯು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ
ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ
ಹೊಸ ನೀತಿಯಿಂದ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಿವೆ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ
ಅನಿಲ್‌ ಜಾನ್‌ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್, ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಸಿಎನ್‌ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
