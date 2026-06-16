ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

ಆರ್‌ಎಸ್ಎಸ್‌ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವೆ?: ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್

ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ನಾಯಕರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 13:43 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 13:43 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
RSSKarnataka politicspradeep eshwar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT