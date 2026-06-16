<p><strong>ಬಿಡದಿ (ರಾಮನಗರ):</strong> ‘ನಾವು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಪಿ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಬಾರದು ಎಂದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾರಪ್ಪನ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p><p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿಯ ವಂಡರ್ಲಾ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾದ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುನೀಲಣ್ಣ ಮನಬಂದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವೆ?’ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p><p>‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಎತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ನಾವು ಸಹ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ದಾನ–ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತೀರಾ? ಅದೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸುನೀಲಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುನೀಲಣ್ಣ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಅವರು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದಾಖಲೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>