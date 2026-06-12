<p>ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್’ (prajavani.net), ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಫರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಆ ಸ್ಫರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.</p>.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಧೀರಜ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ\nಪ್ರಥಮ.<p>ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಔಚಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇಳುತ್ತವೆ. ಏನೋ ಅಂದುಕೊಂಡು ಓದುಗರ ಮುಂದೆ ಹರವಿಟ್ಟ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿ ಇನ್ನೇನನ್ನೋ ಆಗಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದರೆ ಕಥೆಯನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.</p><p>ಆಧುನಿಕ ಜಮಾನಾದ ಯುವ–ಮನಸುಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಪತ್ರಿಕಾ ಓದಿನತ್ತ ಸೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿ, ‘ಪ್ರೇಮ’ ವಿಶಾಲ ವಿಷಯದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ನೀಡಿ, 90 ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ ನಕಲು–ಕೃತಿಚೌರ್ಯದ, ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ಸ್ವಂತಿಕೆ’ ಮೆರೆಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೆ. ಇಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಓದುಗ ವರ್ಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪರಿ ಮಾತ್ರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ.</p>.<p>‘ಯುವಜನತೆ ಸುದ್ದಿ ತಾಣಗಳನ್ನು (ನ್ಯೂಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್) ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ; 50 ದಾಟಿದ ಹಿರಿಯರು ಟೆಕ್ಸೇವಿಯಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೇ ರೀಲ್ಸ್ನಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀತು. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡದ ಓದುಗನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ... ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಯೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳುಕಾಗಿ ಹೊಕ್ಕು ಕುಳಿತಿದ್ದವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಥೆ–ಕವನದಂಥ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪರಂಪರೆಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದು ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ? ಈ ರೀತಿ ಮೂಗುಮುರಿದವರೂ ಇದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ರೀಲ್ಸ್ ಗೀಳಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನೇ ಆಯೋಜಿಸುವುದೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು.</p><p>ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಊಹೆಗಳನ್ನೂ ದಾಟಿ, ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಂದ ಪ್ರವೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಲೆಯಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೌದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ 2 ಸಾವಿರ ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ’ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸಿ‘ ಎಂಬಂತೆ ಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಣಕಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದವು. ವೃತ್ತಿ, ಪ್ರದೇಶ, ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೇ ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದದ್ದು. ಹಾಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ 60 ದಾಟಿದವರಿದ್ದರು, ಇನ್ನೂ ಹದಿಹರೆಯದ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗ–ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದರು, ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂಕಲ್–ಆಂಟಿಗಳಿದ್ದರು. ಗೃಹಿಣಿಯರಿದ್ದರು, ಕೃಷಿಕರು, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೌಕರರು, ಬರಹಗಾರರು ಕೊನೆಗೆ ಕೆಲವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯನ್ಸರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರೂ ಇದ್ದರು.</p>.ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿ \n.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ – ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ.<p>ಇವಿಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ರೀಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಷಯಗಳೂ ಇವಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಬು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ನಾವಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ರೀಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಯುವಜನಾಂಗದ ಎಂದಿನ ಪ್ರೀತಿ–ಪ್ರೇಮದ ಮೇಲೆಯೇ ಗಿರಕಿ ಹೊಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದರ. ವಿಶಾಲವಾದ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ, ದಾಂಪತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ–ಬಾಂಧವ್ಯ, ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೀತಿ–ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸೋದರತ್ವದ ಬಂಧುರತೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬದ್ಧತೆ, ಅನಾಥರ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿ, ಇಲ್ಲದವರ ಬಗೆಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಯವ್ವನದ ಮೋಹ... ಹೀಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖಗಳನ್ನು ಓದುಗರು ತಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆಂದವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಚೆಂದ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮೌಲಿಕ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ತಂಡ ಸತತ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಆಯ್ದು ಕೊಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಸ–ಭೂಮಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.</p><p>ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಎದುರಾದದ್ದು ಈಗ. ಪ್ರವೇಶ ಕೋರಿ ಬಂದ ಸಾವಿರಾರು ರೀಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇದ್ದ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವೆನಿಸಿದ, ಗುಣಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಭೇಷ್ ಎನಿಸುವ, ವಿಭಿನ್ನ ವಸ್ತು–ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ 211 ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೊ ವಿಭಾಗದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆಂತರಿಕ ಜ್ಯೂರಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ 211 ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ 30 ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ್ನು ಗ್ರಾಂಡ್ ಜೂರಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ, ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯನ್ಸರ್ಗಳೆನಿಸಿದ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸೌಧಿಯವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಸಜಿಟಲ್ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೂರಿಗಳಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಂತಿಮ ಮೂವತ್ತು ರೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯತ್ತಮ ಮೂರು (ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ) ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನಕರ ಹತ್ತು ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಜ್ಯೂರಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಜ್ಯೂರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಸಲಹೆ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯೇ ವಿನಾ ಖಂಡಿತಾ ರೀಲ್ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈಫಲ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ 30 ರೀಲ್ಗಳೂ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಮನರಂಜನೆಗಿಂತ ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಂಬಂಥ ರೀಲ್ಗಳೂ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದವುಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ ಎಂಬುದೂ ಅಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಹೋನ್ನತ ಸವಾಲೊಂದನ್ನು ದಾಟಿ ನಾವು ಕೊನೆಗಂತೂ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ನೀವು ತೋರುತ್ತ ಬಂದಿರುವ, ಮತ್ತೀಗ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ತೋರಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಪ್ರೀತಿ–ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಆಭಾರಿ. ನಮ್ಮೀ ಸಂಬಂಧ ಯಾವಜ್ಜೀವ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂಬ ಸದಾಶಯ ನಮ್ಮದು.</p><p><strong>–ಸಂಪಾದಕ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್</strong></p>.ನವದಂಪತಿಗಳ ‘ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ’ ಆಚರಣೆ ಹೀಗಿರಲಿ.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ – ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>