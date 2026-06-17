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Homenewskarnataka news

ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ‘ಮಾರಿಕೊಂಡವರು’ ಪದ

‘ಮಾರಿಕೊಂಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ನಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 10:39 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 10:39 IST
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