ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ: ಜಾಗ ಭೋಗ್ಯದ ಅವಧಿ ಇಳಿಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 'ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಶಿಫಾರಸು ಇತ್ಯಾದಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು–2026'ರ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಜಾಗವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಎಂದು 'ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಇತ್ಯಾದಿ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮ–2018'ರ 5(4) ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. </p>.<p>2018ರ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಈ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ, ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರಿ ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಜಾಗವನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ ಭೋಗ್ಯ ಪತ್ರದ ನೋಂದಣಿಗೂ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಹೊರೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಜಾಗವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕರಡು ನಿಯಮ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p><strong>ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ನಿಯಮ ಬದಲು:</strong> ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಾಲಾ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಆ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು 'ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು–2026ರ' ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>