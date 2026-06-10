ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು–ಪ್ರಿಯಾಂಕ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೀರಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟವು ಬುಧವಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಅಭಿನಂದನಾ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು ಎಂದು ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ವಂಚನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<ul><li><p>ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ</p></li><li><p>ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ </p></li><li><p>ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ</p></li><li><p>ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಯೋಜನೆ</p></li><li><p>ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ</p></li><li><p>ಮುದ್ರಾ ಸಾಲಗಳು</p></li><li><p>ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್</p></li><li><p>ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್</p></li><li><p>ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ</p></li><li><p>ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ</p></li><li><p>ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ</p></li><li><p>ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ</p></li><li><p>ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್</p></li><li><p>ಹರ್ ಘರ್ ಜಲ</p></li><li><p>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ</p></li><li><p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಿಷನ್</p></li><li><p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ</p></li><li><p>ಅಗ್ನಿಪಥ ಯೋಜನೆ</p></li><li><p>ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ</p></li><li><p>2023 ರ ವೇಳೆಗೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು</p></li><li><p>ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳು</p></li><li><p>ವಿದೇಶಿ ನೀತಿ</p></li><li><p>ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ</p></li><li><p>2022 ರ ವೇಳೆಗೆ $5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ</p></li><li><p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು</p></li><li><p>ನಿರುದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ</p></li><li><p>ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವುದು</p></li><li><p>ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ </p></li><li><p>ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಖಾತೆಗೆ ₹15 ಲಕ್ಷ</p></li><li><p>ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ</p></li><li><p>ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ</p></li><li><p>ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ</p></li><li><p>ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಗೆಳೆಯರು</p></li><li><p>ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ಗಳು</p></li><li><p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ</p></li><li><p>ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯ</p></li><li><p>ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪಾಲು</p></li><li><p>ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ</p></li><li><p>ಸುಗಮ ವ್ಯಾಪಾರ </p></li><li><p>ಆರೋಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ</p></li><li><p>ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ</p></li><li><p>ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು</p></li><li><p>ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ</p></li><li><p>ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆ</p></li><li><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ</p></li><li><p>ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ</p></li><li><p>ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ</p></li><li><p>ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ</p></li><li><p>ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು</p></li><li><p>ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ</p></li></ul><p>ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು ಎಂದು ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.</p> .<p>ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, 4399 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೆಹರೂ ಅವರಿಗಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಕೂಟದ 72–75 ನಾಯಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಅಭಿನಂದನಾ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೆಹರೂ ಅವರನ್ನು 1947ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಅಂದಿನಿಂದ 1952ರ ವರೆಗಿನ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ 1952ರ ಮೇ 13ರಂದು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನೆಹರೂ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ 1964ರ ಮೇ 27ರವರೆಗಿನ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು 4398 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.</p> <p>ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರಾದರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಸಚಿವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.ನೆಹರೂ ದಾಖಲೆ ಮೀರಿಸಿದ ಮೋದಿ: ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ಡಿಎ ಸಜ್ಜು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>