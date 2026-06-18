ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

RSS ತಂಟೆಗೆ ಬಂದವರು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯೇ?: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 14:33 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 14:33 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ವಿಷಯ ದಲಿತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏಕೆ ಬೇಕು?: ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ವಿಷಯ ದಲಿತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏಕೆ ಬೇಕು?: ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ
ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ವಿಷಯ ದಲಿತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏಕೆ ಬೇಕು?: ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ
RSSPriyank kharge

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT