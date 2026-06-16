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Homenewskarnataka news

ಆದಾಯದ ಮೂಲ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ದಾಖಲೆಯ ಕಾಗದ ತೋರಿಸಿ: RSS ನಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 15:33 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 15:33 IST
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ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌
ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌
ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ
ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ
RSSMohan BhagwatPriyank kharge

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