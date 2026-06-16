ಆದಾಯದ ಮೂಲ, ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ದಾಖಲೆಯ ಕಾಗದ ತೋರಿಸಿ: RSS ನಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಉಡಾಫೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ, ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯ ದಾಖಲೆಯ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ’ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೆಹಲಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸುವವರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಾರದೇ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನವರು ದೇಶದ ಜನರನ್ನು, ‘ಕಾಗದ ತೋರಿಸಿ’ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಕಾಗದ ತೋರಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ, ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತಿತರ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ತನ್ನ ಆಳು ಮಕ್ಕಳಾದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಈ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಬಿಡಿ. ನಾನಾಗೇ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನಲ್ಲವೇ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ದೇಶದ ಗೃಹ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದಂತಹ ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕು? ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ಅಂತಹ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ನೋಂದಣಿ, ಆದಾಯದ ಮೂಲ, ಆಸ್ತಿ ವಿವರ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಜನರು ಕೇಳಬಾರದೇ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಂತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದೇಶಭಕ್ತರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಈ ದೇಶ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ದೇಶದ ಕಾನೂನು, ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೀಗೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ 140 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿವರ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ? ನಾನು ಕೇಳಿರುವ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿ. ಆನಂತರ ಅವರು ಕರೆದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋಣ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನಾ? ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದ್ದರೆ ತೋರಿಸಿ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಶಾಖೆ, ಪಥಸಂಚಲನ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಲು ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಸಲಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾಗವತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್: ‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ನೋಂದಣಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದೇ ಜೂನ್ 15ರಂದು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಜೂನ್ 13ರಂದು, ತ್ರಿಶ್ಯೂರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ‘ಎಕ್ಸ್’ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>Quote - ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉಡಾಫೆಯ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು\nಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ</p>.<p>Cut-off box - ‘ವಿದೇಶಿ ಲಾಬಿ ಕಂಪನಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದೇಕೆ’\n‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಒಳಾಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದ ಅಂಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲಾಬಿ ನಡೆಸಲು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಾಟನ್ ಬಾಗ್ಸ್ (ಎಸ್ಪಿಬಿ) ಎಂಬ ಲಾಬಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಎಸ್ಪಿಬಿಗೆ 3.30 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು’ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.\n‘ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಬಿ ನಡೆಸಲು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಂತಹ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ತನ್ನ ದೇಶದ ನೆಲದ ಕಾನೂನಿನಂತೆ ನೋಂದಣಿ ಏಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಲಾಬಿ ನಡೆಸುವ ಅವಶ್ಯವಾದರೂ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಏನಿತ್ತು’ ಎಂದರು.\n‘ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ‘ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಏತಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು’ ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಮತ್ತು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಸಹ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬಾರದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>.<p>Cut-off box - ‘ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ’\n‘ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು ವಿಶಾಲವಾದುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ನಾಗರಿಕತಾ ಪರಂಪರೆ’ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.\nತಮ್ಮ ‘ಎಕ್ಸ್’ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ‘ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>Cut-off box - ‘ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ’\n‘ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತೀಯವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆಯೆತ್ತಿದ್ದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.\n‘ಮದರಸಾಗಳಂತೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಕಿವಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಧರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ-ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.\n‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರು ಉದಾತ್ತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸುಮಾರು ₹5000 ಕೋಟಿಯ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದ ನೆಹರೂ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಾನ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿರುವ ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ಕುರಿತು ವಿಪರೀತ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಹರೂ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿಗಳನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಭ್ರಮೆ ಶೀಘ್ರ ಕಳಚಿ ಬೀಳಲಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>