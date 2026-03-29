ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌–ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪತ್ರ ಸಮರ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನರೇಗಾ ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಜಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯವು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತಾವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

 ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ– ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ

* ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಗುರುತಿಸುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಸ್ವರೂಪದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಅಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇದು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೂಪಿಸುವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ಅವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ 

* ನೂತನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ 

* ನರೇಗಾ ಅಡಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಕತ್ತರಿ ಯೋಜನೆಯೇ ವಿನಃ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ. ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ನೂತನ ಯೋಜನೆಯು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ

 * ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಯ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವೇ ಭರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಶೇ 40ರಷ್ಟನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸಬೇಕಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ 

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ–ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ

 * ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿ ಅಡಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಆಧರಿಸಿಯೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು 

* ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ₹22000 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ₹699 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು. ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಸುಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ 

* ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ 100 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸವಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈಗ 125 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳೊಳಗೇ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಆಗಲಿದೆ 

* ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ವೇತನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ₹22000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅಕ್ರಮ ನಡೆಸಿವೆ. ಈಗ ತುಸು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್