ಸೇವಾಲಾಲ್‌ ಜಯಂತಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೂರಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅವ್ಯವಹಾರದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಸೂರಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಇಲ್ಲ.<br> ಬೈ–ಲಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೂರಗೊಂಡನ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಬಿ.ಟಿ.ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಜಾರ ಭವನವನ್ನು ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯ ಸಭೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. </p>.<p>ಬಂಜಾರ ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಆರ್.ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ, ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ವಿಠ್ಠಲ್ ಜಾಧವ್, ತುಳಸಿ ನಾಯಕ್, ನಿಂಬ್ಯಾ ನಾಯಕ್, ಗಿರೀಶ್ ಮೂಡ್, ಮಂಜು ನಾಯಕ್ ಹರಿಹರ, ಮಂಜು ಪಮರ್, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಂಜು ನಾಯಕ್, ಅರುಣ್ ರಾಥೋಡ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. </p>