<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ರುದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅಲಿಯಾಸ್ ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲನನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಅಲ್ಲದೇ, ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲನನ್ನು ಮೈಸೂರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಮರು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ 2023ರ ನವೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ಕೈದಿಯಾಗಿದ್ದ. 2025ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಆತನ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು.</p><p>ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲವು ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 2026ರ ಜನವರಿ 27ರಂದು ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಮೈಸೂರು ಜೈಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲನನ್ನು ಮೈಸೂರು ಜೈಲಿಗೆ ಜನವರಿ 28ರಂದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲರ ಪತ್ನಿ ಶೋಭಾ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ (WP No. 200934/2026) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.ಪಿಎಸ್ಐ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ನೇಮಕ: ವಯೋಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ .‘ಬಿ’ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಲು ₹ 70 ಸಾವಿರ ಲಂಚ: ಪಿಎಸ್ಐ, ಎಎಸ್ಐ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು. <p><strong>ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾದವೇನು?</strong></p><p>‘ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಮುನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ವಾದ ಆಲಿಸಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾವುದೇ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ಕೇವಲ ‘ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ’ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ‘ಜೈಲಿನ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ‘ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಆರೋಪಿಗೆ ತನ್ನ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.</p><p>ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್.ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, ‘ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು/ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿತು.</p><p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ‘ತಕ್ಷಣವೇ ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲನನ್ನು ಮೈಸೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಮರು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಪೀಠವು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಅಲ್ಲದೇ, ‘ಕಲಬುರಗಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲನನ್ನು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರರು’ ಎಂದೂ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>