ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆ | ಪುಸ್ತಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷ: ಪ್ರಕಾಶಕರ ಆಕ್ರೋಶ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶಕರ ವಲಯ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನ. ರವಿಕುಮಾರ ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲಖೆಯು ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ, ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಘದ ಪ್ರಕಟಣೆ ದೂರಿದೆ.</p>.<p>'ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾಶನದ ಸಂಸ್ಥೆಯದ್ದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದೋಷ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಹಲವು ಕಡೆ ಇದೆ. ಜತೆಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಖ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 31ರೊಳಗೆ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಲಾಖೆಯು ದೋಷಪೂರಿತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಮರುಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>