ನಿರ್ಬಂಧದ ನಡುವೆ ಹನುಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ

ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಮೀಪದ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹನುಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ 'ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ' ಮುಖಂಡ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ಬಂಧದ ನಡುವೆಯೂ ಶನಿವಾರ ಪೊಲೀಸರ ಬಂದೋಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹನುಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನಕಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಚೆಗೆ ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದರು ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಟ್ಟ ಏರದಂತೆ ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನು ತಡೆದರು.</p>.<p>ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ, 'ತನಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧದ ನೋಟಿಸ್, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ನೀಡಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವಾ. ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೋ, ಆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದೋಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನು ಹನುಮನ ದರ್ಶನ ಕೊಡಿಸಿ, ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ, ಸ್ವಿಕೃತಿ ಪಡೆದು, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>