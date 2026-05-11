ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಿಂದುತ್ವ ನಮ್ಮದು

ಪುತ್ತೂರು: ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವವರು ನಾವಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಹಿಂದುತ್ವ. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಭಜನಾಮಂದಿರ, ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ದೇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವ ಹಿಂದುತ್ವ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅರಿಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ- ಮಾಯಿಲಕೊಚ್ಚಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗವನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಟುವ ಹಿಂದುತ್ವ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಹಿಂದುತ್ವ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಅನ್ಯರನ್ನು ದೂಷಿಸುವ, ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಯಾರಿಗೂ ಇರಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಹೊರತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಲಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರಿಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಸದರ ನಯಾಪೈಸೆ ಅನುದಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನ್ವಿತಾ ಮಾಯಿಲಕೊಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಯಸುವುದು ಇಂಥ ಶಾಸಕರನ್ನೇ ಹೊರತು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರನ್ನಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಿವರಾಮ ಮಣಿಯಾಣಿ ಕುರುಂಜ, ವಾಸುಪೂಜಾರಿ ಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಣಿಯಾಣಿ ಕುರುಂಜ, ಚಂದ್ರ ಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ, ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ್ ಕುತ್ಯಾಡಿ, ಬಶೀರ್ ಕೌಡಿಚ್ಚಾರ್, ಜೀವನ್ ಕುತ್ಯಾಡಿ, ಪೂವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಕುತ್ಯಾಡಿ, ನಾರಾಯಣ ನಾಯ್ಕ ಅಕೈ, ಅಚ್ಯುತ ಮಣಿಯಾಣಿ ಮಾಯಿಲಕೊಚ್ಚಿ, ಮುಕುಂದ ಕುತ್ಯಾಡಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಪೆಮಜಲು, ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮಾಯಿಲಕೊಚ್ಚಿ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಕುತ್ಯಾಡಿ, ಹರೀಶ್ ರೈ ಬಲ್ಲಿಕಾನ, ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ಕುತ್ಯಾಡಿ, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ, ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಬಪ್ಪಮುಂಡೇಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>