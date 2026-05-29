‘ಲಂಚ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿ’

ಪುತ್ತೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 45 ಜನರಿಂದ ತಲಾ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ಕುಮಾರ್ ರೈ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಲಂಚ ಪಡೆದವರು ಹಾಗೂ ನೀಡಿದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ಶಾಸಕರು ಹಣ ನೀಡಿದ 45 ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಹಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆ 45 ಜನ ಹೇಳಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿರಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವಿರಲಿ ನಾನು ಸಹಿತ ಆಗಿನ ಮೂವರು ಅಕ್ರಮ–ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಬರಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿ ಒದಗಿಸಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರೆ ಶಾಸಕರ ದಿಟ್ಟತನವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 32 ಸಾವಿರ ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾನು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 94ಸಿ ಯಲ್ಲಿ 16,210, 94ಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ 3,101 ಆದರೆ ಶಾಸಕರು ಹೇಳುವ 32 ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಜನರ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪಲಾಯನ ವಾದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಶಾಸಕರು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>94ಸಿಯಲ್ಲಿ 16,210 ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ 8,411 ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, 6,959 ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿದೆ. 94ಸಿಸಿ ಯಲ್ಲಿ 3,101 ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ 1,534 ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, 1,426 ತಿರಸೃತವಾಗಿವೆ. ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡ 8,411ರಲ್ಲಿ 4,440 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ 4 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶಕುಂತಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮಂಡಲದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಜ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಂತಿವನ, ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಟ್, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮುಂಗ್ಲಿಮನೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>