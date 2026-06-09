‘ಕಾವೇರಿ’ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಚಿಪ್: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು –ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ಕ್ಯುಪಿಐಎಐ’ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ 64– ಕ್ಯುಬಿಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ‘ಕಾವೇರಿ’ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎಂಟನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಮತ್ತು ಐಟಿ–ಬಿಟಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೀರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈವರೆಗೆ ಏಳು ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದವು’ ಎಂದು ಅವರು ‘ಎಕ್ಸ್’ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕಾವೇರಿ’ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಚಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸವಾಲುಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ 50 ಕ್ಯುಬಿಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಕೊಡುಗೆಗೆ ‘ಕಾವೇರಿ’ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿಯೋಜನೆಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಐಐಐಟಿ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಐಐಐಟಿ–ರಾಯಚೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಐಟಿ– ಬಿಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಲೀಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>