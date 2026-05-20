ಬಿಡದಿ | ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ರೈತ ದ್ರೋಹ ಕೃತ್ಯ: ಅಶೋಕ ಟೀಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: 'ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದ್ರೋಹ' ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಡದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು, ಮಾವು, ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ರೈತರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ರೈತರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಯೋಜನೆಯು ರೈತರ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾದ ರೈತರು ಜಮೀನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬಿಡದಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಂದೆಯೂ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಲೇಔಟ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವೇಶನಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಲೇಔಟ್ಗಳ ಅವಶ್ಯ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಳಸದೆ ರೈತರ ಭೂಮಿಯತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ 60 ರಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಈ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರೈತರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ:</strong></p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಕನಕಪುರ–ರಾಮನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 'ಬೆಂಗಳೂರು' ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲಾರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವುದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರ ಮಾತು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಎಂದು ಅಶೋಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವರು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ನೀಡದೆ, ಯೋಜನೆ ತರದೆ ಕೇವಲ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಜನ ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮೂಲ ಹೆಸರನ್ನೇ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಟನಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಕಸದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುಂಡಿಗಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿದೆ. ಜನರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಹೆಸರಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>