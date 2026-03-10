ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಸಿಎಂ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು; ಪುಸಕ್ತದ ಬದನೇಕಾಯಿ: ಆರ್‌.ಅಶೋಕ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ

ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿಯತ್ತ ರಾಜ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:05 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 16:05 IST
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ‘ಸಾಲದ ರಾಮಯ್ಯ’ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ ಮೂಲಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಆರ್‌.ಅಶೋಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ
