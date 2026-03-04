ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ಸ್‌ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಭೂಗಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು: ಆರ್.ಅಶೋಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:35 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:35 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
SiddaramaiahDK ShivakumarR AshokaKarnataka governmentMysore Silk SareeMysore Silksmysore silk sarees

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT