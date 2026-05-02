ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಗತ್ಯ

<p>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ‘ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ಪರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಿಂತಿದ್ದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 26 ಕಾನೂನು ನಿಯಮವಾಳಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಯಮಗಳು ಕೇವಲ ಉಳ್ಳವರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ವಕೀಲ ಎನ್.ಎಸ್.ದೇವರವರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿಸಿ ಸಿದ್ಧರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದತ್ತ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮುಖಂಡ ಬ್ರಿಜ್ಮೋಹನ ಡಾಗಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ದಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜುಮನಾಳರ ಕೊಡುಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಖಂಡ ದಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜುಮನಾಳ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಭು ಕೋಪರ್ಡೆ, ವಕೀಲ ಆರ್.ಡಿ.ಹಳಿಂಗಳಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ಕುಂದಗೋಳ, ಸದಾಶಿವ ಗೊಂದಕರ್, ಮಹಾಂತೇಶ ಬಸಪ್ಪಗೋಳ, ಸದಾ ಮುಂಡಗನೂರ, ನಜೀರ್ ಜಮಾದಾರ, ಬಸಪ್ಪ ಕೊಣ್ಣೂರ, ಸಂಗಯ್ಯ ಬಂಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-19-819023773</p>