ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ.. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆಘಾತಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು.</p>.ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ಇಂದು.<p>'ನಾವು ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ರಾಹುಲ್ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವರೆಂದು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾತನಾಡುವ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪದತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, 'ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಘಟಿಸಿತು.</p>.ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ.<p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು 15 ದಿನಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಿ' ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದಕ್ಕೂ ರಾಹುಲ್ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 'ಜಾತಿ ಗಣತಿ ವರದಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ' ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿದರು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p> .ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ: ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ.