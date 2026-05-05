‘ಕೆರೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನು’

ಮುದಗಲ್: 'ಕೆರೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣಯ್ಯ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಗುಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಮರಣ್ಣ ಗುಡಿಹಾಳ ಅವರ ನುಡಿನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಮರಣ್ಣ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳು ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಅವರ ನಿಧನ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ, ರೈತ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿದೆ. ದೇವರು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿ. ಅವರಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ರೈತರು ಸಂಘಟಿತರಾದರೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬೆಳೆದ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ನಾವೇ ದರ ನಿಗದಿಮಾಡುವ ಕಾನೂನು ತರಬೇಕು. ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ನಾವೇಲ್ಲರೂ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಗತಿ. ಇವರಿಂದ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅಮರೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಬಯ್ಯಾಪುರ, ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ತುರವಿಹಾಳ, ರೈತ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಾಮರಸ ಮಾಲೀಪಾಟೀಲ, ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಾಗರತ್ನ, ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಎಚ್.ಬಿ. ಮುರಾರಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಈರಣ್ಣ ಅಂಕಶದೊಡ್ಡಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>