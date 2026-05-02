‘ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕು, ಶಕ್ತಿಯ ದಿನವೇ ಮೇ ದಿನ’

ರಾಯಚೂರು: 'ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆದ ಯಶಸ್ವಿ ಹೋರಾಟ ಮೇ ದಿನ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಲು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಐಯುಟಿಯುಸಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಐಯುಟಿಯುಸಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 140ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ದುಡಿಯುವ ಜನರು ಹೋರಾಟದ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಐಕ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೇ ದಿನ. ರಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆದ ಈ ದಿನದ 140ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇಂದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಬಾರಿ ಮೇ ದಿನವನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಯುದ್ಧ, ದುರಾಕ್ರಮಣ, ಶೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟಾರ್ಜಿತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹರಣದ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಐಕ್ಯ ಹೋರಾಟದ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳುವ ವರ್ಗವು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಪಡೆದ 29 ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, 4 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಎಐಯುಟಿಯುಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿರುಮಲ ರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ,'ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸೇವಾಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಕಾಯಂ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ಮೌನವಹಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಐಯುಟಿಯುಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹೇಶ ಚೀಕಲಪರ್ವಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಗಾಯತ್ರಿ, ಸುರೇಶ, ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ, ಶಿಲ್ಪಾ, ನರಸಪ್ಪ, ಸಲೀಂ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಮಾಲಿ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸೇರಿ ಐಐಟಿ ಯೂನಿಯನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>