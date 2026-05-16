‘ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಸಲ್ಲ’

ರಾಯಚೂರು: ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆವಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿವಾದದ ವಸ್ತುವಾಗಿಸಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ (ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಸಮವಸ್ತ್ರ ನೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನುಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸಂವಿಧಾನದ 25ನೇ ವಿಧಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯ ಉಡುಪನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೊಟುಕುಗೂಳಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಿಪಿಐಎಂ ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಶುರುವಾದ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದವನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಬದಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕೃತ್ಯ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳು ವೈಚಾರಿಕತೆ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ತಾಣಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಎರಡೂ ತಪ್ಪು. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ವಿವಾದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಸಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೂಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಸಿಪಿಐಎಂ ಜಾತ್ಯತೀತ, ಪ್ರಗತಿಪರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ಪರ ನಿಲುವಿನಿಂದಲೇ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐಎಂನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಜಿ.ವೀರೇಶ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>