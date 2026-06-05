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Homenewskarnataka news

ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಬಗೆ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ: KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 5:56 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 5:56 IST
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