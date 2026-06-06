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Homenewskarnataka news

ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ: ಸುರ್ಜೇವಾಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 13:46 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 13:46 IST
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Randeep Singh SurjewalaRamalinga ReddyResignation letter

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