‘9,600 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲೂಟಿ’

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಡದಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 9,600 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೆಂದರೆ ಕಾಂಚಾಣದ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 3,000 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಜಮೀನನ್ನು ವಸತಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಆಹಾರ ಕೊರತೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಬಿಎಗೆ ಕಸ ಮಾಫಿಯಾದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ₹700 ಕೋಟಿ ಹೊರೆ ಯಾಗಲಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಏರಿಕೆ ಯಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೊದಲು ಕಸ ತೆಗೆಯುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಅವರು ಕುಟುಕಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>