ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಾ?

<p>ರಾಮನಗರ: ‘ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರೇನಾದರೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಾ? ಡಿಕೆಶಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ...?’</p>.<p>ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು.</p>.<p>‘ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ 13 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 1,777 ಎಕರೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಕಡೆಗೆ ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅಷ್ಟೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ವಿಶೇಷ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದ್ದು, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಕೈ ಬಿಡಿ’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೆನ್ನು–ಪೇಪರ್ ಇದಕ್ಕೆನಾ?: ‘ಬಡವರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಪೆನ್ನು-ಪೇಪರ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಜನ ಈಗ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೆನ್ನನ್ನು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೃಷಿ ವಲಯ ಎಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ. ಅದುಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಫಿಯಾಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಭೂ ಮಾಲೀಕರ ಅನಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆದು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಏಕಾಏಕಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವುದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾಲದಿಂದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದರು ಯಾರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ? ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲಾ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೇ. ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ, ಕಸದ ಟೆಂಡರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.</p>.<p>ದಲ್ಲಾಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ‘ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪದವರಿಂದ ಭೂಮಿ ಕಸಿಯಲು ದಲ್ಲಾಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ರೈತರನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ನಿಖಿಲ್ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.</p>.<p>‘ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಭೂಮಿ ಕೊಡುವ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಕರೆದು ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕುವುದು ನಿಯಮ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ರೈತರನ್ನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರೈತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ರೈತರ ಬದುಕು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇಣೆ. ಇದು ಪಕ್ಷ ಅಥವಾರಾಜಕಾರಣದ ಲಾಭ-ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಯುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇದು’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಶಾಸಕರಾದ ಹರೀಶ್ ಗೌಡ, ಎಂ.ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎ. ಮಂಜು, ಕರೆಮ್ಮ ಜಿ. ನಾಯಕ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಟಿ.ಎ. ಶರವಣ, ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಕೆ. ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಶ್ಮಿ ರಾಮೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಾ. ಅನ್ನದಾನಿ, ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಮುತ್ತು, ಮುಖಂಡರಾದ ಚೇತನ್, ಕೆಂಪರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಬೈರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭೂ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-15-198112684</p>