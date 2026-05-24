ಬೈರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪೌರುಷ ತೋರಿಸಲಿ: ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸವಾಲು

<p><strong>ಬಿಡದಿ</strong>: ‘ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಲಿ. ಬೈರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾಕತ್ತು ಮತ್ತು ಪೌರುಷ ತೋರಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>‘ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಪಗಾವಲಿನಲ್ಲಿಡಿಸಿಎಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಟಾಲಂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಗುತ್ತಾ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮವರನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಶೇ 80ರಷ್ಟು ರೈತರು ಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಇದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕೂಸು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತೇ ಹೊರತು, ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರೈತರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹಾಸನದಲ್ಲೇ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೆ ಎನ್ನುವ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬಿಡದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎನ್. ನಟರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಡದಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಸಂಪತ್, ಪಕ್ಷದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಬ್ಬಕೆರೆ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಮುಖಂಡರಾದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ, ಅಂಜನಾಪುರ ವಾಸು, ಬೋರೇಗೌಡ, ಬೈರಮಂಗಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>