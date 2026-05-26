ಆಗ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು, ಈಗ ವಿರೋಧ ಯಾಕೆ?

ರಾಮನಗರ: ತಾವೇ ರೂಪಿಸಿದ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ತಾವು ಎರಡು ಸಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಾಗಲೂ ಯೋಜನೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ವಿರೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ರಾಜು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>'ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳುವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನಗರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯೋಜನೆಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿರುವ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ನಗರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಕತ್ತು ಮತ್ತು ಗಂಡಸ್ತನ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿ ಅರಿಯಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಡಿಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಅವರುತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆದು ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಡದಿ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಿ' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಮೂಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ. ನಾಗರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೆಂಪು ವಲಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾಯಿತು. 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವನವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಟೌನ್ಶಿಫ್ ಯೋಜನೆ ವರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ರೈತರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಕೆ. ರಮೇಶ್, 'ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಬಿ. ಚೇತನ್ಕುಮಾರ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಎಚ್. ರಾಜು, ನಗರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಗುರುವೇಗೌಡ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯಿಷಾ ಬಾನು, ಜಯಲಕ್ಮಮ್ಮ, ನಾಗಮ್ಮ, ಭೈರೇಗೌಡ, ಮುಖಂಡರಾದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಸಿಎನ್ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ರೈಡ್ ನಾಗರಾಜು, ದೇವರದೊಡ್ಡಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ, ರವಿಕುಮಾರ್, ಫೈರೋಜ್ ಪಾಷಾ, ಶಿವಶಂಕರ್, ಭದ್ರಯ್ಯ, ಪ್ರಭಣ್ಣ, ಜಯರಾಮಯ್ಯ, ರವಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>