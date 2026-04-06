‘ಒಳ ಮೀಸಲು ಜಾರಿ ಖಚಿತ’

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಒಳಮೀಸಲು ಜಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು’ ಎಂದು ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಬೂ ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಅವರ 119ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಒಳಮೀಸಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ, ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ವಿನಾ ಕಾರಣ ಯಾರೂ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆಯೂ ಒಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಕೆಲವರು ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ನನಗೆ ನೋವು ತಂದಿದೆ. ಒಳ ಮೀಸಲು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವವರು ಮಹದೇವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಲಾಖೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿರುವ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ, ಅದರಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಮಹದೇವಪ್ಪ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒಳಮೀಸಲು ಜಾರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾದಡಾ. ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಚಿಂತಕ, ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಅವರು ರಾಜನೀತಿಜ್ಞ. ಇಂತಹ ನಾಯಕರು ಇರುವ ಸಮಾಜ ಇಂದು ಅಡ್ಡದಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ದಲಿತರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಡಕು ಉಂಟಾಗಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗದಂತೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಕುಳಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವ ಜತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸಂಯಮ, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕಿ ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಲಹೆಗಾರ ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-51-1269971599</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>