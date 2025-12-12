ಬೇಡ್ತಿ– ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇಡ್ತಿ– ವರದಾ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಡೆ/ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಒಲವು ತೋರಿದೆ. </p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನುಪಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ 22ನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. </p>.<p>ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಧಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಬಯಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಲವಿಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು (ಡಿಪಿಆರ್) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ನದಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ ನದಿಗಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸದಸ್ಯ ಎ.ಡಿ.ಮೊಹಿಲೆ ದೂಷಿಸಿದರು. </p>.<p>ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸಭೆ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. </p>.<p>ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಗೋದಾವರಿ–ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಪುದುಚೆರಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಾತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಛತ್ತೀಸಗಢದ ಗೋದಾವರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಇಂದ್ರಾವತಿ ಉಪ-ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಸದ 4189 ಎಂಸಿಎಂ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ಎ.ಡಿ.ಮೊಹಿಲೆ ಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. </p>.<p>ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ತೊಡಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಪಾಲನ್ನು ಬಳಸಲು ಛತ್ತೀಸಗಢ ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. </p>