ಸೋಮವಾರ, 22 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಬೇಡ್ತಿ– ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 19:26 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 19:26 IST
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