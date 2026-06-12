ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ಒಡೆಯಬೇಡಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್‌.ಸುರೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 17:25 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 17:25 IST
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ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು 160 ವರ್ಷಗಳ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನೂ ಕೆಡವಬಹುದೇನೋ
-ಎಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ
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