ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ಒಡೆಯಬೇಡಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್‌.ಸುರೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಕುಮಾರ ಕೃಪಾಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಾಗಿಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬೇಕಾದಂತೆ ಒಡೆಯುವುದು, ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಿಸುವುದು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪದ ಮತ್ತು ಸಹಿಸದ ವಿಚಾರ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಕಾಯಂ ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ‘ಕೃಷ್ಣಾ’ ಇರುವಂತೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಬಿಡಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದಾಗ, ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕುಮಾರ ಕೃಪಾವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಪಚಾರ’ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2>‘ಕುಮಾರಕೃಪಾ ಉಳಿಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ’ </h2><p>‘ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ಅತಿಥಿಗೃಹ ಉಳಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿರುವ ‘ಕಾವೇರಿ’ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವು ವಾಸವಿದ್ದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ‘ಕಾವೇರಿ’ಗೆ ಬರಬಹುದು’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೇಷರಾಘವಾಚಾರ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ನೀವು ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><blockquote>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು 160 ವರ್ಷಗಳ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನೂ ಕೆಡವಬಹುದೇನೋ </blockquote><span class="attribution">-ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>