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Homenewskarnataka news

ಅಡ್ಡ ಮತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕರ ಜತೆ ಮೂವರು ಭಾಗಿ: ಡಿವಿಎಸ್

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕರ ಜತೆ ಮೂವರು ಭಾಗಿ: ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದಗೌಡ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 19:09 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 19:09 IST
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MLC ElectionDV Sadananda Gowda

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