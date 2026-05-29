ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ 37 ಮಂದಿ ಸಹಿ: ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: 'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂಬುದೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು. ಯಾರೋ ಹಾಕಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಹಿಯೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಪ್ತರೇ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, '37 ಜನರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ದ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ 100 ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p><p>'ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಲೇಬೇಕು, ಈಗ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ. ಹಿಂದೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ , ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಎಲ್ಲರೂ ಇಳಿದಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>'ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ನಾಯಕತ್ವ ವಿಚಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿರುವುದು. ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಆಗಲೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>'ಇನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವಾದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಳಿಯಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ? ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ನಾವು ಸಿದ್ದರಿರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p><p>'ಅಹಿಂದ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 500 ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ನಾನು ಅಹಿಂದ ಧ್ವಜ ಕೊಂಡೊಯ್ತೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಅಹಿಂದ ಧ್ವಜ ಒಯ್ಯಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೊಸ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕ ಉದಯ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>