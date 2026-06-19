<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಇದು ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಜ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸ್ನೇಹದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮತ ಹಾಕಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರವರ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರಬಹುದು. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿನ ನಾಯಕತ್ವ, ವೈಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಿರಲೂಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಿದರು ಎನ್ನುವುದು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಆಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಿ.ವಿ. ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ 29 ಮತಗಳನ್ನಷ್ಟೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಮತಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>