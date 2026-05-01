‘ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌’

ಸೇಡಂ: 'ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡೆ ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಂತೋಷಿರಾಣಿ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಜನಾಕ್ರೋಶ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗೌರಿ ಚಿಂತಕೋಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಯಿಕೋಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವು. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಾನಂದ ಸಾಹು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೆಲ್ಕೂರ, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಬಗಲಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ತೊಟ್ನಳ್ಳಿ, ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣು ಮೆಡಿಕಲ್, ವೀರೇಶ ಹೂಗಾರ, ನಾಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ಓಂಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ರಾಮು ಕಣೇಕಲ್, ಹಣಮಂತ ಭರತನೂರ, ಶ್ರೀಮಂತ ಆವಂಟಿ, ಸಿದ್ದು ಊಡಗಿ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ, ಶೈಲಜಾ ಹಿತ್ತಲ್, ಶೋಭಾ ಹೂಗಾರ, ಶಿಲ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ, ಸಂಧ್ಯಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರವಿ ನಾಯಕ, ರೇವಣಸಿದ್ದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>