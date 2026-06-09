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Homenewskarnataka news

‘ಶಕ್ತಿ’ಗೆ ಶೀಘ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಣೆ

* ವಿತರಿಸಲು 3 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಡ್‌ ಅಗತ್ಯ–ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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