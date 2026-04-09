ಟೀಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ: ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ:</strong> 'ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಐಸಿಸಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ' ಎಂದು ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.</p><p>ನಗರದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, 'ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಂತದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದವರು. ಜನಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ, ದಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಏನೇನೂ ದಂಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಹಾನಾಯಕರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕುಟುಕಿದರು.</p><p>'ವಿಧಾನಸಭೆಗಳು, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಕಲ್ಯಾಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗೆಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶ ಕಟ್ಟಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರೂ, ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರು. </p><p>'ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಷಸರ್ಪಗಳಿಂದ್ದಂತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಹೊಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನು ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರಾ?</p><p>'ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮಾಜ್ ಮುರಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಹದೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್</p><p>'ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲರು ಎಂದು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು? ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಎಂದು ಪಟ್ಟಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು? ಯಾರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಕಡೆ–ತುಕಡೆ ಎಂದಿದ್ದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು ನೆನಪಿಲ್ಲವೇ? ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲವೇ? ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಟೀಕಿಸದೇ ಹೊಗಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p><p>'ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು 371(ಜೆ) ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಚಿವರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಾಯದಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೊಂದು ಪರಿಹಾರವಾದರೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ವೇಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 371(1) ಕಲಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾದವರ ಬಡ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುಸು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಶೀಘ್ರವೇ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಸಚಿವ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.</p>