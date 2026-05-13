ಕುಲಗೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ ಅವಶ್ಯ

<p>ಶಿಗ್ಗಾವಿ: ‘ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಲಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಹಣ ಮತ್ತು ಹೆಂಡದಾಸೆಗೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿರಿ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತದಾರರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಆಗ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದ ಮುತ್ತಾಲಿಕ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸುಂಕದಕೇರಿ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ, ಸೀತಾರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ನವಗ್ರಹಗಳ ಶಿಲಾ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಧರ್ಮ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರು ಇರುವವರೆಗೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾಡುವ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಸದೃಢ ನಾಡು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮತದಾರರು ಮತಗಳನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನಗರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ, ಖುರ್ಚಿ ಆಸೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡುವ ಮಸೀದಿ, ಮಂಂದಿರ ಹಾಗೂ ದರ್ಗಾಗಳನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವಿದ್ದರು ಸಹ ಹಲವು ಕಡೆ ಇನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣವೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬೇಕಾ ಎಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.</p>.<p>‘ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ 12 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಲದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಒಂದೇ ದೇಶ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕುರಾಣ, ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಿಂದುಗಳ ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಭಗ್ಗವದ್ಗೀತೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಹಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಾಶ್ಮಿರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಮಾರು 26 ಜನ ಹಿಂದುಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿವಮೂಗ್ಗದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ, ರಾಜ್ಯ ಗಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇವಿನಮರದ, ಡಾ.ಆರ್.ಎಸ್.ಅರಳೆಲೆಮಠ, ಕಸಾಪ ಬಂಕಾಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಕೆ.ಆದವಾನಿಮಠ, ಭಾರತ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಕಾಂತ ದುಂಡಿಗೌಡ್ರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅರಳೆಮಠದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಗಡಿ ಆನಂದವನದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವತರ್ಿ, ಕೆಂಡದಮಠದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿಗೇರಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಮಡೊಳ್ಳಿ, ಡಾ.ಕೆ.ಎಂ.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇಲಗೆರಿ, ಮೋಹನ ಮೇಲಗೇರಿ, ಸತೀಶ ಆಲದಕಟ್ಟಿ, ಸುರೇಶ ಕುರಗೋಡಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹರವಿ, ನಿಂಗನಗೌಡ್ರ ಪಾಟೀಲ, ಮೇಘರಾಜ ಕೂಲಿ, ಜಗದೀಶ ಹುರಳಿ, ಗಿರಿರಾಜ ದೇಸಾಯಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಂಕದ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ನರೇಗಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-22-2107139220</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>