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Homenewskarnataka news

389 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲಿಗೆ ಕ್ರಮ: ಸಿಸಿಎಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ

₹400 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 389.07 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ತೆರವಿಗೆ ಸಿಸಿಎಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
ಚಿರಂಜೀವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:11 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:11 IST
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ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸಂದೀಪ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಡಿಸಿಎಫ್ ಶಿರಸಿ
Forest DepartmentShirasi

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