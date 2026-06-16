389 ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲಿಗೆ ಕ್ರಮ: ಸಿಸಿಎಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಳಿಕಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಮಧೇನು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ (ಲೀಸ್) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ 389.07 ಎಕರೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲಾಖೆಯ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೆನರಾ ವೃತ್ತದ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (ಸಿಸಿಎಫ್) ಕೋರ್ಟ್ ಜೂನ್ 9ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ₹400 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>1969ರಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗವನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, 1976ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ 1989ಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ 1980ರ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಂಘವು ಜಾಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಂಘವು ಸಿವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2013ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ₹1.17 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗ ಮರಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.</p>.<p>2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 21ರಂದು ಎಸಿಎಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 64ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ಸಿಸಿಎಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಆನೆ ಸಂಚಾರ ವಲಯವಾಗಿರುವ ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ, ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣದಾರರು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿಯೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣ ಇಲಾಖೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆವಿಯಟ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.</blockquote><span class="attribution"> ಸಂದೀಪ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಡಿಸಿಎಫ್ ಶಿರಸಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>