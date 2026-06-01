ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಎಂ; ದಳಪತಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು

<p>ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಅವರಿಗಿರುವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ನಾಯಕರೆಂಬ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕೊಳ್ಳಲು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸೆಣಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಗೆ ಏರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಜಲಿಗೆ ಹೊರಳಲಿದೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸವಾಲೂ ದಳಪತಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.</p><p>ದೇವೇಗೌಡರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರೂಪುಗೊಂಡು, ಒಂದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದರು; ಜತೆಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಪಾರುಪತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಟವಲ್ ಹಾಸಿದರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಶುರುವಾದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತ ಒಲವುಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನ ನೆಲೆಗೆ ದೂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, 2023ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಹಾಗೂ 2024ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತ ಬಾಹುಳ್ಯವಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿತ್ತು.</p><p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಇರುವವರೆಗೆ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತಾದರೂ, ಗೌಡರೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದ ಬಳಿಕ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕನಾಗುವತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರು. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗೌಡರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಿವಕುಮಾರ್, 2020ರಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದರು.</p><p><strong>2023ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಲೆಕ್ಕ:</strong> ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ನಾಯಕನಾಗುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು<strong>.</strong></p><p>2023ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಹುಮತ ಬಂದರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವರ್ಚಸ್ಸು, ಅವರ ಜತೆಗಿದ್ದ ಅಹಿಂದ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಜತೆಗೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಗೆಗಿನ ಮಮತೆಯೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಲ ನೀಡಿತು. </p><p>ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 8, ಚಾಮರಾಜನಗರದ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 3, ಮಂಡ್ಯದ 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಸರ್ವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ರಾಮನಗರದ 4 ಕ್ಷೇತ್ರ<br>ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1, ತುಮಕೂರಿನ 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 7, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 3, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 3, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 5ರಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೋಲಾರದ 6 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 4 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಾದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತರೀಕೆರೆ, ಕಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತಕ್ಕಿಂತ<br>ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮತಗಳು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವು. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ.</p><p><strong>2024ರ ಲೋಕಸಭೆ: </strong>ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್, 2024ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಫಲಿತಾಂಶದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ‘ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ತಪ್ಪಿಸಿದೆವು’ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತದಾರರು, ಈಗ ಗೆದ್ದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಿದರು. ತುಮಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು–ಉಡುಪಿ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಅಳಿಯ ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೋದರ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. </p><p><strong>ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಪಟ್ಟ: </strong>2028ರಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಹೆಣೆದಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುವ ಸನ್ನಾಹದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಹೊಸ ದಾಳವನ್ನೇ ಉರುಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಓಡಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವಷ್ಟು ಶ್ರಮಹಾಕಲು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದು, ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಮತ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. </p><p>ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಛಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 2028ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವ ಮಹತ್ವದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅವರ ಬೆನ್ನೇರಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಎಂತಹ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಲ್ಲ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ, ಹಣ ಬಲ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒದಗಲಿದೆ.</p><p>ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ 2029ರವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. 'ಅವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತಮಗೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ.</p><p>ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವ ದೇವೇಗೌಡರು, ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ಹೆಣೆದು ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪಳಗುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಹೊಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಮತಗಳು ಎತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತವೆ, ಈಗಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ.</p> 