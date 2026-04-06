ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: 'ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಹಿಂದುತ್ವದ ಆಧಾರದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಯತ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಮಠ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಂದಿನದಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ಥಾನದವರೆಗೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಬೇರೆ–ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಭರತಖಂಡವು ಕೆಲವು ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತವೊಂದೇ ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ ಇರುವುದು. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕೆಲವರ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 'ಸೆಕ್ಯೂಲರ್' ಪದವನ್ನು 1976ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಪದ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಓಲೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿಂದುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಜಾತಿ ಸೂಚಕ ಪದಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಪದ ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅಂತಹವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಹಿಂದುತ್ವ ಜೀವನಕ್ರಮ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಹಿಂದುಗಳ್ಯಾರೂ ಒಂದೇ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹು ಆರಾಧನೆ, ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರವಿದೆ. ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ವಿವಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಕಾಣಲು ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಮುಖ ಚಂದ್ರ ಮೊಗೇರ, 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಿಂದೂಗಳ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.ೋಟೆ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಶಂಕರಾನಂದ ಜೋಯಿಸ್, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ವರ್ತಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ದಿನಕರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಸೇವಾಲಾಲ್ ಧರ್ಮಗುರು ಮಂಜು ಮಹಾರಾಜ್, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಐ. ಸಂದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>