ಬದಲಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಲಿ: ಬಿ.ವೆಂಕಟಸಿಂಗ್

'ಶಿವಮೊಗ್ಗ:' 'ಮಾಧ್ಯಮ ಈಗ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಪೀಠದ ಆಯುಕ್ತ ಬಿ.ವೆಂಕಟಸಿಂಗ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಡಿ.ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದೇ ಸುಯೋಗ. ಅದರಲ್ಲೂ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಡಿ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ' ಎಂದರು.

'ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಗಳು ಪತ್ರಿಕಾರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಮರು ಪಡೆಯಲು ವೃತ್ತಿಧರ್ಮದಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗುವಂತೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಾಹೀರಾತು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ 'ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್' ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಹಿತಿಯ ನೈಜತೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟು ಬಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಬುಡಮೇಲಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು' ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಚಿಂತಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬೆಸೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದು, ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮೂಲಕವೇ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಹೋರಾಟ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದು, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವುದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ನೈಜ ಕೆಲಸ' ಎಂದರು.

ಪ್ರೆಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಡಿ.ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಎಚ್. ವೈದ್ಯನಾಥ್, ಪ್ರೆಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜ್ ನೇರಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260415-42-524161038