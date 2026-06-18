ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್‌ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ: ಉಚ್ಛಾಟಿತ ಶಾಸಕ ಹೆಬ್ಬಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 6:07 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 6:07 IST
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ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ | ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ 300 ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ: ಡಿಕೆಶಿ
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