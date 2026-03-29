ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದ ಸಚಿವ: ಶೋಭಾ ಟೀಕೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: 'ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಹ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೀತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಹಿಂದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರೆ, ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆಯೇ? ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲದ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಇಂತಹ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದಾದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹೊಣೆಗೇಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಆದೇಶವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ' ಎಂದರು.</p>