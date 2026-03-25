ನಮ್ಮದು ಖಾಲಿ ಚೊಂಬಲ್ಲ, ತುಂಬಿದ ಕೊಡದಂತಹ ಬಜೆಟ್‌: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

'ಬೆಂಗಳೂರು': 'ಖಾಲಿ ಚೊಂಬು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಖಾಲಿ ಚೊಂಬಲ್ಲ, ತುಂಬಿದ ಕೊಡದಂತಹ ಬಜೆಟ್' ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಬಜೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಅವರು, ತಾವು ಮಂಡಿಸಿದ 17ನೇ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

'ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಚೊಂಬು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ದಿನವೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಖಾಲಿ ಚೊಂಬು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ನಮ್ಮದು ಖಾಲಿ ಚೊಂಬು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದರು.

'ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅವರಿಗೆ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಯಾವುದು ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣು ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೇವಿನ ಹಣ್ಣು ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ ಅವರ ಕಾಲೆಳೆದರು.

'ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಬರೀ ಹುಳಿ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಶೋಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.